Коли в Чернівцях почнеться опалювальний сезон 2018- 02.10.2018 10:27
В Чернівцях опалювальний сезон має стартувати традиційно з 15 жовтня, проте, чернівчани вже жаліються на холод у квартирах.
За словами директора МКП Чернівцітеплокомуненерго, ддо запуску опалювально сезону підприємство вже майже готове. Наразі на вулиці Якоба фон Петровича та Щербанюка проводяться планові ремонтні рооти з заміни тепломереж, також відбувається заповнення системи водою.
Для того, аби опалення увімкнули швидче за 15 жовтня, середньодбова температура повітря протягом трьох діб має триматись на відмітках від +8 та нижче, та мати тенденцію до подальшого зниження.
В школах та дитячих садочках відзначають, що дітям у закладах холодно вже зараз. В цих закладах, за словами Меленчука, опалення може вмикатись наразі тільки в нічний час, однак, бюджет понесе від цього суттєві втрати. Очільник комунального підприємства зазначив, що наразі доцільніше використовувати обігрівачі та каміни.
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