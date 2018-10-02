



Угорщині дали тиждень на відкликання консула з Закарпаття - 02.10.2018 10:03

На відкликання консула Угорщини з закарпатського Берегова Міністерство з закордонних справ України надало тиждень. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook очільник відомства Павло Клімкін.

Раніше Клімкін, як він зазначив у своєму відео-зверненні, викладав угорському колезі аргументацю української сторони стосовно паспортного скандалу на Закарпатті. Власне, міністр зазначив про порушення Віденської конвенції про консульські відносини та запропонував цього консула відкликати.

Якщо за тиждень ніяких заходів з боку Угорщини з цього питання не буде вчинено, буде направлятись нота про висилку дипломата.

Павло Клімкін також відзначив, що дану ситуацію для дестабілізації обстановки на Закарпатті використовує і буде використовувати надалі Росія. Тому в цьому випадку і Україні, і Угорщині варто примати зважені та усвідомлені рішення.

Міністр також застеріг від цькування угрців Закарпаття і відзначив, що угорській громаді треба допомагати. Тим не менш, за словами чиновника, діяти з Угорщинобю треба послідовно, ввічливо, але водночас і жорстко.

Платинова Буковина

Всі новини