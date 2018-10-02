Помер сурмач, який щодня грав Марічку на вежі ратуші- 02.10.2018 09:11
Василь Козак, який щодня та за будь-якої погоди піднімався на вежу чернівецької ратуші та рівно о 12:00 грав на сурмі на чотири боки світу мелодію "Марічка", помер 1 жовтня.
Згідно з повідомленням у Facebook, пан Василь пішов з життя після боротьби із важкою шворобою. Йому було 75 років.
Василь Козак був учасником оркестру народної музики "Буковина" Центрального палацу культури Чернівців, також він грав в оркестрі Заслуженого Буковиського ансамблю Чернівецької обласної філармонії.
Колеги та друзі, як відзначено в дописі в соцмережі, знали Василя Козака як усміхнену і життєрадісну особу.
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