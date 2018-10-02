



Україна може отримати Томос вже у жовтні цього року - Філарет - 02.10.2018 09:16

Об'єднавчий собор може бути скликаний вже цього місяця, якщо Томос буде прийнятий найближчим часом - орієнтовно 8-11 жовтня.

Такою інформацією поділився патріарх Київський і всієї Русі-України, предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет.

За його словами, спочатку приймається рішення про надання Томочу, після чого має прийматись рішення про скликання собору. Останнє в Україні навряд будуть затягувати. Так, якщо в цьому році Томос буде прийнятий у період з 9 до 13 жовтня, то об'єднавчий собор буде скликалий того ж місяця. Ймовірно, що надання Томосу може відбутись і пізніше, що також позначиться на даті проведеня Собору. Однак, за словами Філарета, є надія, що рішення буде прийняте вже цього року.

Відзначимо, що раніше Патріарх Філарет говорив про те, що звернення до патріарха Варфоломія стосовно надання Томосу про автокефалію Української православноїй церкви було підписане десятьма ієрархами Української православної церкви Московського патріархату.

Платинова Буковина

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