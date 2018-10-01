



Американська пенсіонерка знайшла 2,6-каратний алмаз - 01.10.2018 14:04

В парку "Кратер алмазів", що в американському штаті Арканзас, що є єдиним загальнодоступним родовищем алмазів, вирішила спробувати свою долю 71-річна американка з штату Колорадо. Даний парк відомий тим, що тут можна спробувати знайти дорогоцінне каміння і, якщо мощастить, дозволяється залишити його собі.

На пошуки літня американка вирушила разом із членами родини - чоловіком, сином та двома онуками.

Врешті решт доля таки посміхнулась жінці, і йі вдалось знайти щось подібне до скельця. Прийнявши знахідку за звичайнісіньке скло, жінка передала знайдене синові, а той показав її працівникам парку. Через деякий час вдалось встановити, що знайдене пенсіонеркою скло - зовсім не скло, а справжнісінький алмаз вагою у 2,63 карати (близько півграма).

Даний алмаз виявився найбільшим з 256 знайдених цього року в "Кратері алмазів". В загальному зазначимо, що даний парк находиться на давній поверхні вулканічного походження, яку з часом було разорано.

Платинова Буковина

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