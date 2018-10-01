В Чернівцях маршрутка врізалась в легковик 1 10 2018- 01.10.2018 13:26
Недалеко від залізничного вокзалу Чернівців на вулиці Гагаріна в пнеділок, 1 жовтня, сталась дорожня аварія.
Через те, що водій маршрутного автобусу не впорався із керуванням транспортного засобу та допустив скочування маршрутки та зіткнення з легковиком, що їхав позаду в тому ж напрямку.
Згідно з повідомленням Управління патрульної поліції Чернівецької області, постраждалих в результаті даного інциденту немає. Лише пасажирам маршрутки прийшлося шукати інший транспорт, оскільки водієві маршрутки необхідно було скласти протокол разом із патрульними.
Обидва транспортних засоби перебувають на проїжджій частині на місці ДТП, тому в районі аварії спостерігається певне ускладнення руху транспорту.
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