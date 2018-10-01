



Відомі лауреати Нобелівської премії 2018 з медицини - 01.10.2018 13:04

Нобелівський тиждень 2018 розпочинається в Стокгольмі сьогодні, 1 жовтня. Першими були відзначені досягнення в фізиології та медицині.

Нобелівську премію за медичні досягнення буде вручено Джейсону Еллісонут та Тасуку Хондзе зі відкриття терапії раку за допомогою інгібування негативної імунної реакції.

Відзначимо, що цього року грошовий еквівалент премії складає 9 мільйонів шведських крон, або приблизно 1,1 мфльйона доларів США.

Цього тижня також будуть озвучені лауреати премії за досягнення в фізиці, хімії, економіки, та переможці Нобелівської премії миру. Премію з літератури цього року вперше не вручатимуть - через фігурування в сексуальному скандалі чоловіка Катаріна Фростерсон, однієї з членів Шведської академії, що обирає лауреата з літератури. Як стало відомо, і сама Фростерсон, керівни Академії та ще четверо членів вийшли з її складу. Тим не менш, вже наступного року все ж таки назвуть ім'я переможця премії 2018 року.

Власне, премії будуть вручати 10 грудня 2018 року - традиційно у день смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

На Нобелівську премію миру Верховною Радою України був номінований українскьий режисер Олег Сенцов, що голодує в російській колонії вже 141-й день. Зазначимо, що подання політв'язня на премію відбулось 18 вересня цього року, а це означає, що його кандидатуру можуть розглянути лише до нагородження наступного року. Згідно за правилами премії, до списків претендентів на отримання премії включають кандидатів, яких було подано до 1 лютого того ж року, в якому і має призначатись Нобелівська премія.

Платинова Буковина

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