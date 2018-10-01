Відомі лауреати Нобелівської премії 2018 з медицини

- 01.10.2018 13:04
Відомі лауреати Нобелівської премії 2018 з медицини

Нобелівський тиждень 2018 розпочинається в Стокгольмі сьогодні, 1 жовтня. Першими були відзначені досягнення в фізиології та медицині.

Нобелівську премію за медичні досягнення буде вручено  Джейсону Еллісонут та Тасуку Хондзе зі відкриття терапії раку за допомогою інгібування негативної імунної реакції.

Відзначимо, що цього року грошовий еквівалент премії складає 9 мільйонів шведських крон, або приблизно 1,1 мфльйона доларів США.

Цього тижня також будуть озвучені лауреати премії за досягнення в фізиці, хімії, економіки, та переможці Нобелівської премії миру. Премію з літератури цього року вперше не вручатимуть - через фігурування в сексуальному скандалі  чоловіка Катаріна Фростерсон, однієї з членів Шведської академії, що обирає лауреата з літератури. Як стало відомо, і сама Фростерсон, керівни Академії та ще четверо членів вийшли з її складу. Тим не менш, вже наступного року все ж таки назвуть ім'я переможця премії 2018 року.

Власне, премії будуть вручати 10 грудня 2018 року - традиційно у день смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

На Нобелівську премію миру  Верховною Радою України був номінований українскьий режисер Олег Сенцов, що голодує в російській колонії вже 141-й день. Зазначимо, що подання політв'язня на премію відбулось 18 вересня цього року, а це означає, що його кандидатуру можуть розглянути лише до нагородження наступного року. Згідно за правилами премії, до списків претендентів на отримання премії включають кандидатів, яких було подано до 1 лютого того ж року, в якому і має призначатись Нобелівська премія. 

Платинова Буковина

Ключові слова: нобелівський тиждень 2018, нобелівська премія 2018, нобелівська премія з медицини 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція попереджає про шахрайства на Буковині 29 вересня до Шевченківського відділення поліції звернулася 70-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом
- 01.10.2018 16:59
Пішов з життя Шарль Азнавур Всесвітньо відомий французький шансоньє Шарль Азнавур пішов з життя у віці 94 років. Про це стало відомо з публікації агентства AFP у Twitter.
- 01.10.2018 16:02
Українці наступного року зможуть робити УЗД безкоштовно З державного бюджету України в наступному році буде передбачатись фінансування для українців мамографії
- 01.10.2018 15:43
Назвали нову переможницю Міс Україна 2018 Нагадаємо, що на конкурсі краси Міс Україна 2018 стався скандал - киянку Вероніку Дідусенко
- 01.10.2018 15:12
Американська пенсіонерка знайшла 2,6-каратний алмаз В парку "Кратер алмазів", що в американському штаті Арканзас, що є єдиним загальнодоступним родовищем алмазів
- 01.10.2018 14:04
В Чернівцях маршрутка врізалась в легковик 1 10 2018 Недалеко від залізничного вокзалу Чернівців на вулиці Гагаріна в пнеділок, 1 жовтня, сталась дорожня аварія.
- 01.10.2018 13:26
Тука: Чому Кучма вийшов з контактної групи по Донбасу Днями другий президент України Леонід Кучма оголосив, що виходить з Тристоронньої контактної групи
- 01.10.2018 12:57
Вчені провели есперимент з передачею думок Вчені з Вашингтонського університету в Сіетлі заявили, що отримали можливість "читати" думки.
- 01.10.2018 11:42
В Індонезії від землетрусу загинуло понад тисячу осіб Через землетрус та цунамі в Індонезії загинуло 1,2 тисячі осіб. Зазначимо, що стихійні лиха стались на індонезійському острові Сулавесі.
- 01.10.2018 10:47
В Чернівцях сплачено понад 82 млн грн податку на військо Упродовж дев’яти місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ
- 01.10.2018 10:29

Всі новини