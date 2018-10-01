



Тука: Чому Кучма вийшов з контактної групи по Донбасу - 01.10.2018 12:57

Днями другий президент України Леонід Кучма оголосив, що виходить з Тристоронньої контактної групи в Мінську з урегулювання конфлікту на Донбасі. Як завив перший заступник міністра України з питань тимчасово окупований територій та внутрішньо переміщених осіб Геогій Тука, дане рішення мое негативно сказатись на процесі переговорів.

Тука відзначив, що Кучма користувався у Тристоронній контактній групі повагою та авторитетом, в тому числі і з боку російських представників та представників країн, що є посередниками у перемовних процесах та різноманітних місіях.

Заступник міністра відзначив, що тільки Кучма може відповісти на питання, ч и було рішення зваженим, чи воно приймалось від величезної втоми чи неймовірного тиску, як він сам неодноразово вказував. Наочно можна побачити після зустрічі у Києві, як підкреслив Тука, що другий президент України дійсно вигляджає повністю виснаженим.

Тим не менш, зміна представника України к Тристоронній контактній групі аж ніяк не вплине на позицію української сторони. Стратегія, як відзначає Георгій Тука, базується не на особистостях, а на національному інтересі, тому вона лишиться без змін.

Платинова Буковина

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