В Чернівцях на Небесної Сотні повністю згоріла маршрутка- 01.10.2018 09:14
В Чернівцях поблизу обласного діагностичного центру, що на вулиці Небесної Сотні, в ніч на неділю, 30 вересня, сталась подія з маршрутним автобусом. Практично повністю згоріла маршрутка №5А.
На щастя, на момент події в автобусі не було пасажирів, тож постраждалих чи жертв в результаті займання маршрутки немає.
Згідно з повідомленням прес-служби Головного управління Національної поліції Чернівецької області, пожежа в маршрутці сталась з причини корот короткого замикання.
Водій маршрутки, який і є власником даної одиниці транспорту, як стало відомо, їхав у власних справах, вже по закінченню робочого часу. Через це маршрутка пересувалась без пасажирів. Через коротке замикання сталось загоряння, що згодом перейшло у повноцінну пожежу і майже повністю знищило маршрутку. На місце прибули рятувальники, які ліквідовували наслідки пожежі.
Фото з соціальних мереж.
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