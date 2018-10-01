В Чернівцях на Небесної Сотні повністю згоріла маршрутка

- 01.10.2018 09:14
В Чернівцях на Небесної Сотні повністю згоріла маршрутка

В Чернівцях поблизу обласного діагностичного центру, що на вулиці Небесної Сотні, в ніч на неділю, 30 вересня, сталась подія з маршрутним автобусом. Практично повністю згоріла маршрутка №5А. 

На щастя, на момент події в автобусі не було пасажирів, тож постраждалих чи жертв в результаті займання маршрутки немає.

Згідно з повідомленням прес-служби Головного управління Національної поліції Чернівецької області, пожежа в маршрутці сталась з причини корот короткого замикання.

Водій маршрутки, який і є власником даної одиниці транспорту, як стало відомо, їхав у власних справах, вже по закінченню робочого часу. Через це маршрутка пересувалась без пасажирів. Через коротке замикання сталось загоряння, що згодом перейшло у повноцінну пожежу і майже повністю знищило маршрутку. На місце прибули рятувальники, які ліквідовували наслідки пожежі.

Фото з соціальних мереж.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: маршрутки чернівці, загорілась маршрутка в чернівцях, чернівці горіла маршрутка 5а

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція попереджає про шахрайства на Буковині 29 вересня до Шевченківського відділення поліції звернулася 70-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом
- 01.10.2018 16:59
Пішов з життя Шарль Азнавур Всесвітньо відомий французький шансоньє Шарль Азнавур пішов з життя у віці 94 років. Про це стало відомо з публікації агентства AFP у Twitter.
- 01.10.2018 16:02
Українці наступного року зможуть робити УЗД безкоштовно З державного бюджету України в наступному році буде передбачатись фінансування для українців мамографії
- 01.10.2018 15:43
Назвали нову переможницю Міс Україна 2018 Нагадаємо, що на конкурсі краси Міс Україна 2018 стався скандал - киянку Вероніку Дідусенко
- 01.10.2018 15:12
Американська пенсіонерка знайшла 2,6-каратний алмаз В парку "Кратер алмазів", що в американському штаті Арканзас, що є єдиним загальнодоступним родовищем алмазів
- 01.10.2018 14:04
В Чернівцях маршрутка врізалась в легковик 1 10 2018 Недалеко від залізничного вокзалу Чернівців на вулиці Гагаріна в пнеділок, 1 жовтня, сталась дорожня аварія.
- 01.10.2018 13:26
Відомі лауреати Нобелівської премії 2018 з медицини Нобелівський тиждень 2018 розпочинається в Стокгольмі сьогодні, 1 жовтня
- 01.10.2018 13:04
Тука: Чому Кучма вийшов з контактної групи по Донбасу Днями другий президент України Леонід Кучма оголосив, що виходить з Тристоронньої контактної групи
- 01.10.2018 12:57
Вчені провели есперимент з передачею думок Вчені з Вашингтонського університету в Сіетлі заявили, що отримали можливість "читати" думки.
- 01.10.2018 11:42
В Індонезії від землетрусу загинуло понад тисячу осіб Через землетрус та цунамі в Індонезії загинуло 1,2 тисячі осіб. Зазначимо, що стихійні лиха стались на індонезійському острові Сулавесі.
- 01.10.2018 10:47

Всі новини