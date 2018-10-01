



В Чернівцях на Небесної Сотні повністю згоріла маршрутка - 01.10.2018 09:14

В Чернівцях поблизу обласного діагностичного центру, що на вулиці Небесної Сотні, в ніч на неділю, 30 вересня, сталась подія з маршрутним автобусом. Практично повністю згоріла маршрутка №5А.

На щастя, на момент події в автобусі не було пасажирів, тож постраждалих чи жертв в результаті займання маршрутки немає.

Згідно з повідомленням прес-служби Головного управління Національної поліції Чернівецької області, пожежа в маршрутці сталась з причини корот короткого замикання.

Водій маршрутки, який і є власником даної одиниці транспорту, як стало відомо, їхав у власних справах, вже по закінченню робочого часу. Через це маршрутка пересувалась без пасажирів. Через коротке замикання сталось загоряння, що згодом перейшло у повноцінну пожежу і майже повністю знищило маршрутку. На місце прибули рятувальники, які ліквідовували наслідки пожежі.

Фото з соціальних мереж.

Платинова Буковина, Чернівці

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