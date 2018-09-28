Пустеля Сахара збільшує площу

- 28.09.2018 16:22
Пустеля Сахара збільшує площу

На 10% зросла за останні 93 роки найбільша за площею пустеля. І Сахара продовжує розширятись, як повідомляютьь американські вчені.

Власне, в Мерілендському університеті зазначили, що для аналізу були взяті середньорічні показники опадів з 1920 рокуна півночі Африки. Природну зону, де на рік випадає мнше 150 мм опадів, було прийнято за пустелю. 

Так, було встановлено, що за 1920-2013 роки пустеля Сахара збільшилась на 10%. Збільшення у літні місяці сягає 16%. Індикатором зміни клімату вважають озеро Чад, що розташоване в регіоні Сахеля на межі з півднем пустелі Сахара. Справа в тому, що озеро висихає через нестачу опадів.

Окрім того, Сахара розширюється не тільки через діяльність людини, але і через зміни кліматичних циклів. В результаті такі цикли можуть призвести навіть до перетворення на пустелю територій в інших куточках Землі. І лиш певні території можуть лишитись придатними для життя.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: територія пустелі сахара, пустеля сахара росте

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