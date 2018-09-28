



В Чернівцях на Калічанці виявлено труп невідомого - 28.09.2018 12:00

В мікрорайоні Калічанка в Чернівцях повідомили про виявлення трупа чоловіка. Дану інформацію підтвердили у віділі комунікації Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Як стало відомо, чоловіка виявили в ямі під час копання траншеї.

Наразі тіло померлого направлено на експертизу, і спеціалістам необхідно буде встановити причину смерті.

Більше подробиць даного випадку читайте згодом на нашому сайті.

Платинова Буковина, Чернівці

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