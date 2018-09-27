



ДФС Буковини провели інформаційні рейди на Глибоччині - 28.09.2018 09:52

На Глибоччині фіскали, владники та підприємці працюють над збільшенням фінансового ресурсу громади

Упродовж вересня на Глибоччині тривають інформаційні рейди представників фіскальної служби та Глибцької РДА. Голова комісії з реорганізації Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області, заступник начальника – начальник Глибоцького відділення Володимир Петкович і перший заступник голови Глибоцької РДА Віталій Коломієць зустрічаються з місцевими підприємцями.

З підприємцями Кам'янки, Волоки, Тереблече, Опришен, Стерче посадовці шукали джерела збільшення фінансових ресурсів громади Глибоччини за рахунок детінізації продажу підакцизних товарів, легалізації найманої праці та доходів населення, унеможливлення обігу неврахованої готівки та зменшення обсягів тіньової економіки.

Як зазначив Володимир Петкович, суб’єкти господарювання перераховують роздрібний акциз до бюджету, а сплачує його кожен, хто придбаває підакцизну продукцію. Саме тому, споживачі разом із фіскальними органами повинні стати надійними “контролерами” для тих підприємців, які ухиляються від сплати роздрібного акцизу. Для цього треба вимагати чек при купівлі підакцизного товару.

Під час спілкування посадовець пояснив бізнесменам суть інноваційної системи реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операції, яку можна встановити на будь-який сучасний настільний або мобільний пристрій — комп'ютер, планшет або смартфон. Система складається з програмного забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС, а також інтегрована з Електронним кабінетом платника. Для внесення своїх мобільних пристроїв до бази e-Receipt, підприємцям не потрібно буде подавати до контролюючих органів паперові документи або платити за це абонентську плату. Реєстрація пристроїв відбуватиметься он-лайн і безкоштовно. Важливо, що система e-Receipt працюватиме цілодобово та інтегруватиметься з іншими системами ДФС і бухгалтерськими програмами.

Володимир Володимирович акцентував увагу на необхідності дотримання роботодавцями законодавства про працю, недопущенні виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством рівень.

Посадовець застеріг суб'єктів господарювання – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які продовжують порушувати трудове законодавство та попередив, що їм слід готуватись до перевірок представників Фіскальної служби, Управління Держпраці, Нацполіції, Пенсійого фонду та інших органів державної влади України.

Для прикладу, ФГ «Дубрава» - підприємство, яке займається вирощуванням смородини, яблук та горіхів, зібрало цьогорічний урожай смородини силами двох працівників. Хоча у липні комісією було встановлено факт участі 44 осіб у збиранні урожаю, проте підприємтсвом не задекларовано виплати заробітної плати працівникам та відповідно не сплачено належних податкових платежів.

Серед підприємств, як декларують заробітну плату працівників нижче середньої по галузі:

1) КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛЯ КУЗЬМІНСЬКЕ"

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКАР"

3) ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЛОС"

4) ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СЕРЕТ"

5) ПРИВАТНА ФІРМА "ТРУД"

6) КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛИБОЦЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ"

7) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕХНО-С"

8) СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЗЕМЛЯ БУКОВИНИ"

9) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАМТРАНС"

10) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДОВОЛЬЧО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПІКО-ІНВЕСТ"

11) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "СПЕЦМОНТАЖ"

12) ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "РЕМБУДМОНТАЖ-БУКОВИНА"

13) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕНС ГРУП"

14) ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУКОВИНСЬКИЙ КРОХМАЛЬ"

15) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "НАДІЯ-ЄЄО"

16) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЄВРО-ОЙЛ"

17) ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕКОМЯСО-НІК"

18) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУКОВИНА МАЙСТЕР ПЛЮС"

19) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "КАПІТАЛ"

20) ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАВІ КОСМЕТІК ІНДУСТРІАЛ"

21) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕНЕТІК-ІНВЕСТ"

22) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР АВЦ"

23) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОРД БУК"

24) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУКТРАНС"

25) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПП ОЙЛ"

Незабаром в Україні розпочнеться широкомасштабна урядова кампанія боротьби з нелегальним працевлаштуванням, до жовтня ще є час виправити ситуацію,- самостійно задекларувати реальні заробітні плати працівників і сплатити належні суми податку на доходи, військового збору та ЄСВ до бюджету, - наголосив Володимир Володимирович.

Голова комісії з реорганізації Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області, заступник начальника – начальник Глибоцького відділення Володимир Петкович

Платинова Буковина, Чернівці

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