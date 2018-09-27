



Каспрук більше не входить до складу виконкому - 27.09.2018 12:57

Відстороненого від виконання обов'язків мера Чернівців Олексія Каспрука виключено зі складу виконавчого комітету міськради.

Таке рішення було прийняте у четвер, 27 вересня, на сесії Чернівецької міської ради.



Проект рішення був підтриманий голосами 25 депутатів..

Власне, у самому проекті йдеться про виведення Олексія Каспрука зі складу виконавчого комітеті міськради відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, пункту 5 частини четвертої статті 42, статей 50, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Повноваження мера Чернівців, нагадаємо, було припинено таємним голосуванням 26 липня 2018 року.

Платинова Буковина, Чернівці

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