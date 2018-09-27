



Чернівецький аеропорт переіменували на честь Каденюка - 27.09.2018 12:45

Міжнародному аеропорту Чернівці було присвоєно нову назву - тепер він названий на честь першого українського космонавта, видатного буковинця Леоніда Каденюка.

Для прийняття даного рішення проводились публічні громадські слухання за участі представників громадськості, журналістів та депутатів. Відтоді 29 черніван одноголосно підтримали дану ініціативу.

Окрім того, члени комісії передали до Чернівецької міської ради результати даного голосування.

В рамках 63 сесії Чернівецької міської ради відбулось голосування, в ході якого депутати міськради підтримали своїми голосами присвоїти ім'я Леоніда Каденюка міжнародному аеропорту Чернівці.

Платинова Буковина, Чернівці

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