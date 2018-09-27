



Про отримання довідки податкового резидента - 27.09.2018 09:33

Відповідно до п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) резиденти – це:

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізична особа - резидент – фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого ПКУ або нормами міжнародних угод України.

Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого-четвертого п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому ПКУ, або її реєстрація як самозайнятої особи.

Форма довідки-підтвердження статусу податкового резидента України (далі – Довідка) визначена наказом ДПА України від 12.04.2002 № 173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України» зі змінами та доповненнями (далі – Наказ № 173).

Згідно з п. 2 Наказу № 173 Довідку видає державна податкова інспекція за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи.

Звернення щодо отримання Довідки може бути подано особисто заявником, уповноваженою на це особою або надіслано поштою.

Довідка видається для підтвердження, що особа є платником податків в Україні і є резидентом України у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною (Урядом України) та відповідною країною.

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до п. 3 Наказу № 173 державні податкові інспекції за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) у разі подання такою особою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі (далі – Заява про звільнення) або заяви про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави (далі – Заява про відшкодування) за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території, зобов’язані підтверджувати статус податкового резидента на цих формах підписом начальника Державної податкової інспекції та печаткою.

Згадані заяви подаються з перекладом на українську мову, крім заяв, оформлених російською мовою.

Довідка за формою, затвердженою наказом, або Заява про звільнення, або Заява про відшкодування, подані за формами, затвердженими компетентним органом зарубіжної країни, засвідчуються підписом керівника контролюючого органу та печаткою і видаються заявнику (уповноваженому представнику заявника) або відправляються поштою.

Довідка діє в межах календарного року та потребує щорічного її оновлення.

Отже, будь-який платник – юридична особа, фізична особа –підприємець, фізична особа може отримати Довідку у контролюючому органі за місцезнаходженням/місцем проживання (у тому числі за власним бажанням) протягом 10-ти робочих днів з моменту подання відповідного письмового звернення такої особи за умови, що така особа є резидентом України у розумінні п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, отримує доходи за межами України та підпадає під дію міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування.

Контролюючий орган видає платнику податків (юридичній особі, фізичній особі – підприємцю, фізичній особі) Довідку або підтверджує статус податкового резидента України у відповідному розділі Заяви про звільнення або Заяви про відшкодування, які подані за формами, затвердженими компетентним органом зарубіжної країни, у випадках, коли такі особи отримують доходи за межами України та підпадають під дію міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування і звернулися до контролюючого органу за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) із письмовим зверненням у довільній формі. Таке звернення може бути подане особисто заявником, уповноваженою на це особою або надіслано поштою.

З таким роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 140.06).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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