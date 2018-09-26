



SpaceX відправить ще одного туриста на Місяць - 26.09.2018 13:15

Вже з другим космічним туристом компанія Ілона Маска SpaceX підписала контракт. Наразі повідомляється, що новий клієнт - також з Японії, але він не виконуватиме політ навколомісячною орбітою, а висадиться на поверхні супутника.

Власне, у 2020 та 2021 роках планується здійснення місячної розвідки космічною ракетою Falcon 9 SpaceX. Місія першої ракети полягатиме у виведенні посадочного пристрою на місячну орбіту, а друга ракета доставить вже на поверхню Місяця ровер.

За словами головного виконавчого директора компанії Ispace Такеші Хакамади, його компанія радо співпрацюватиме з компанією Маска. Хакамада також задоволений тим, що на першому етапі подорожі можна буде працювати разом із SpaceX.

Компанія Ispace зацікавлена в бізнес-можливостях, зокрема, доставці на Місяць вантажів, дослідженнях стосовно джерел води, а також, власне, колонізації природного супутника Землі. Від інвесторів минулого року компанії владося залучити порядка 95 мільконів доларів. Свої внески зробили Suzuki Motor Corp. та KDDI Corp., і дані кошти підуть на фінансування перших запусків Ispace на Місяць.

Нагадаємо, що нещодавно в SpaceX повідомили, що першим космічним туристом стане Юсаку Маедзава, віомий японський бізнесмен та поціновувач мистецтва. Повідомляється, що в космічну подорож на орбіту місяця відправляться усього вісім осіб.

Платинова Буковина

Всі новини