Поліція затримала буковинця за превезення підакцизу- 26.09.2018 12:33
Під час відпрацювання території Буковини мобільна група Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області викрила протиправну діяльність місцевого жителя.
Мікроавтобус «Volkswagen LT-35» на іноземній реєстрації поліцейські зупинили за порушення Правил дорожнього руху у селі Тереблече Глибоцького району. За кермом автомобіля перебував 34-річний житель села Опришени.
Під час поверхневого огляду транспортного засобу правоохоронці виявили серед вантажу 100 блоків цигарок без марок акцизного збору та 8 трилітрових пляшок рідини з характерним запахом спирту.
Працівники поліції склали на чоловіка адміністративні протоколи про порушення Правил дорожнього руху та розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.
На транспортний засіб і вантаж порушника накладено арешт. Матеріали провадження поліцейські скерували до фіскальної служби.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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