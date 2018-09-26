



В Чернівцях на Галицькому шляху збили неповнолітню дівчину - 26.09.2018 11:54

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувалася дівчинка-пішохід.

Увечері 25-го вересня на виїзді із Чернівців 21-річний водій автомобіля «AUDI» рухаючись по вулиці Галицький шлях допустив наїзд на пішохода. 14-річна чернівчанка в той час переходила дорогу в межах пішохідного переходу.

Внаслідок аварії дівчинку із травмами голови та забоями госпіталізовано до Чернівецької лікарні швидкої медичного допомоги.

Медичне освідчення показало, що водій на момент скоєння наїзду був тверезий.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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