



10 кандидатів зареєструвались на вибори в "ДНР" - 26.09.2018 10:36

В центральній виборчій комісії так званої "ДНР" для участі у вибораз керівника "республіки" було зареєстровано 10 кандидатів. Інформацію про це повідомляють донецькі джерела. Яка стало відомо, прийом документів місцева ЦВК завершила напередодні, 25 вересня.

Серед претендентів на крісло очільника "ДНР" - виконуючий обов'язки голови "республіки" Денис Пушилін, а також Павло Губарєв, що у свій час займав пост "народного губернатора" Донецької області.

Також серед кандидатів - Олена Шишкіна, Роман Храменков, Іван Михайлов, Ігор Хакімзянов, Валентин Спірідонов, Роман Євстіфеєв, Володимир Медвєдєв, В'ячеслав Дьяков.

Варто зазначити, що очільник незаконного формування "Восток" Олександр Ходаковський, в минулому секретар "Ради безпеки" псевдореспубліки, не зможе взяти участь у виборах, хча планував. Для подачі документів на територію Донбасу його не пропустили російські прикордонники.

Нагадаємо, що в самопроголошених республіках на Донбасі вибори керівників та членів так званих "народних рад" призначені на 11 листопада 2018 року. Будь-які вибори, що відбуваються не під контролем української влади згідно Мінських домовленостей, ОБСЕ та країни світу не визнають.

Платинова Буковина

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