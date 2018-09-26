10 кандидатів зареєструвались на вибори в "ДНР"

- 26.09.2018 10:36
10 кандидатів зареєструвались на вибори в "ДНР"

В центральній виборчій комісії так званої "ДНР" для участі у вибораз керівника "республіки" було зареєстровано 10 кандидатів. Інформацію про це повідомляють донецькі джерела. Яка стало відомо, прийом документів місцева ЦВК завершила напередодні, 25 вересня.

Серед претендентів на крісло очільника "ДНР" - виконуючий обов'язки голови "республіки" Денис Пушилін, а також Павло Губарєв, що у свій час займав пост "народного губернатора" Донецької області.

Також серед кандидатів - Олена Шишкіна, Роман Храменков, Іван Михайлов, Ігор Хакімзянов, Валентин Спірідонов, Роман Євстіфеєв, Володимир Медвєдєв, В'ячеслав Дьяков.

Варто зазначити, що очільник  незаконного формування "Восток" Олександр Ходаковський, в минулому секретар "Ради безпеки" псевдореспубліки, не зможе взяти участь у виборах, хча планував. Для подачі документів на територію Донбасу його не пропустили російські прикордонники.

Нагадаємо, що в самопроголошених республіках на Донбасі вибори керівників та членів так званих "народних рад" призначені на 11 листопада 2018 року. Будь-які вибори, що відбуваються не під контролем української влади згідно Мінських домовленостей, ОБСЕ та країни світу не визнають.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: днр вибори, вибори на донбасі 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині існує перша равликова ферма Ферма з розведення равликів працює на Буковині, в селі Стрілецький Кут Кіцманського району. Її власниками є подружжя Юськів
- 26.09.2018 16:41
Найкориснішим десертом визнано мармелад Лікарі вирішили включити до переліку найкорисніших для здоров'я десертів, окрім шоколаду, також і мармелад
- 26.09.2018 16:20
ЄС створили санкційний режим за використання хімічної зброї У зв'язку зі справою про отруєння родини Скрипалів в Солсбері Комітет постійних представників ЄС ухвалив
- 26.09.2018 15:54
День міста Черніві 2018: програма заходів День міста Чернівців 2018 святкуватиметься 6-7 жовтня. Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.
- 26.09.2018 14:45
Нардеп звинуватив Клімкіна в національній ворожнечі Через заяви міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо проявів сепаратизму на Закарпатті народний депутат України Василь Брензович
- 26.09.2018 14:09
SpaceX відправить ще одного туриста на Місяць Вже з другим космічним туристом компанія Ілона Маска SpaceX підписала контракт.
- 26.09.2018 13:15
Злочинець захотів грошей за власний арешт 24 травня у Торонто відбулось пограбування, і за інформацію про місцезнаходження двох порушників
- 26.09.2018 12:56
Поліція затримала буковинця за превезення підакцизу Під час відпрацювання території Буковини мобільна група Головного управління Національної поліції
- 26.09.2018 12:33
В Чернівцях на Галицькому шляху збили неповнолітню дівчину Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди
- 26.09.2018 11:54
Митрополит Онуфрій потрапив до бази даних Миротворець Митрополіта Онуфрія, який є очільником Української православної церкви Московського патріархату
- 26.09.2018 11:41

Всі новини