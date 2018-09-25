



Знайдено лист з визнанням Галілеєм обертання Землі навколо Сонця - 25.09.2018 16:57

Модель Ніколи Коперника передбачає, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Лист, у якому Галілео Галілей погоджується та підтримує дану модель, було випадково знайдено в каталозі лондонської бібліотеки.

Раніше вчені вважали, що даний документ, що рахується як один з найскандальніших в історії, було давно та безповоротно втрачено.

Галілей писав своєму другові математику Бенедетто Кастеллі листа, в якому вперше погодився із тим, що світобудова Коперника є вірною. Також він відзначив, що на вчення церкви в даному питанні покладатись не варто, а краще більше часу приділяти заняттям наукою та спостереженням. Вчений підкреслював, що будь-яке з явищ природи має більше примусової сили, аніж жоден вислів зі Святого письма.

Копія листа потрапила до одного з інформаторів інквізиції, і її було направлено до Риму. Наразі ця копія зберігається у Ватикані, в Секретному архіві.

Сам же Галілей, аби зберегти собі життя та врятувати репутацію, заявляв, що текст листа було змінено, аби заплямувати його та піддати гонитві. Він оприлюднив іншу, відредаговану версію листа. До теперішнього часу вчені достеменно не були впевнені, який з варіантів є достовірним, та вважали, що оригінал є давно втраченим. Проте нещодавно оригінал листа було випадково виявлено істориком Сальваторе Рікардо з університету Бергамо в лондонській бібліотеці. Стало зрозумілим те, що Галілео Галілей мав конфлікт із Католицькою церквою, через що старався якомога більше пом'якшувати свої висловлювання, аби не потрапити в поле зору інквізиції та мати змогу надалі працювати на благо науки. В листі було виявлено безліч виправлень, проче, за допомогою досліджень стало зрозуміло, що всі виправлення робив саме Галілей.

Платинова Буковина

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