



Гройсман почав готуватись до виборів - 25.09.2018 15:12

Український прем'єро Володимир Гройсман почав готуватись до виборів, але його цікавлять вибори перш за все до парламенту.

Нову політичну силу, як повідомляється, будуть формувати з нуля. У нових виборах серед соратників Гройсмана можна очікувати на Вадима Денисенка з БПП.

Власне, варто зазначити, що в серпні поточного року було створено громадську організацію "Українська стратегія успіху", і цілком вірогідно, що ця організація буде перетворена згодом на партію. Доречі, передвиборчий штаб Гройсмана вже розпочав роботу. Наразі для підтримки урядових реформ команда прем'єра шукає прихильників у регіонах. Цими функціями наразі займається громадська організація, тим паче, що офіційно передвиборча кампанія до парламентських виборів ще не стартувала.

Джерела повідомляють, що Гройсман у своїх виступах оперує цифрами та обізнаний у темах, не використовує для цього нотатки. Для нього створюється образ господарника, прем'єра, близького до народу.

Щодо участі у президентський виборах стало відомо, що Гройсмана не цікавить президентське крісло. Повідомлялось, що з ним мала переговори Юлія Тимошенко - аби відібрати голоси на виборах у чинного президента Петра Порошенка.

Платинова Буковина

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