



В США працюють над новим самітом з лідером КНДР - 25.09.2018 15:01

Як зазначив президент США Дональд Трамп, він сподівається на проведення найближчим часом чергового саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Трамп також підкреслив, що минула зустріч з північнокорейським лідером, яка відбулась у Сінгапурі, продемонструвала його відкритість. Американський президент вважає, що в переговрах вони можуть досягти суттєвого прогресу у питаннях припинення ядерної та ракетної програм Пхеньяну.

Очільник Державного департаменту США Майк Помпео зазначив, що він зможе до кінця поточного року навідатись до Пхеньяну, аби домовитись про черговий саміт на рівні керівників КНДР та США. Стосовно виконання обіцянок Північною Кореєю Помпео також дуже оптимістично налаштований, і хоч на ві заходи потрібен час, та прогрес вже даже про себе знати.

Нагадаємо, що перша зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа відбулась у Сінгапурі 12 червня 2018 року. Лідери обох країн підписали спільну декларацію про співпрацю та розвиток нових відносин міє державами, а також про встановлення миру та безпечної обстановки на Корейському півострові та світі загалом.

Платинова Буковина

Всі новини