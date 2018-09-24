Чернівчан запрошують на Свято гарбуза 26 вересня- 25.09.2018 13:12
Благодійний фестиваль-ярмарок під назвою Свято гарбуза відбудеться у середу, 26 вересня, в Чернівцях на Центральній площі.
В даному фестивалі братимуть участь чернівецькі студенти-кулінари, які демонструватимуть свої вміння стосовно приготування різноманітних смачних, красивих та оригінальних страв з гарбуза.
О 15:00 розпочинається офіційне відкриття фестивалю-ярмарку. Організаторами виступає кафедра технології і організації ресторанного господарства факультету управління, сфери обслуговування та харчових технологій Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
Долучитись до святкування та скуштувати неймовірні смаколики з гарбуза можуть усі бажаючі.
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