В США побачили двоголову змію

- 25.09.2018 12:08
В США побачили двоголову змію

На власному подвір'ї американка побачила незвичайного плазуна - змію з двома головами. дана подія сталась в штаті Вірджинія, США.

Жінка дуже злякалась, проте одразу ж зателефонувала до природозахисної організації. Як стало відомо, подібні змії зустрічаються вкрай рідко, і скоріше за все, йдеться про маленьку особину, якаможе прожити не так довго. Проте, зоологи зроблять все можливе, аби врятувати незвичайну двоголову змію.

Представники Центру дикої природи відзначають, що анатомія такої змії дозволяє їй краще харчуватись лівою головою. Саме вона активніше реагує на певні стимули і є домінуючою. Це може викликати ті чи інші проблеми.

Наразі спеціалісти відловили плазуна та не демонструють її. Робиться усе можливе, аби зберегти життя тварині, що являє собою біцефалічну мокасинову мідноголову змію. Якщо їй вдасться вижити, надалі її передадуть до зоопарку.

Платинова Буковина

Ключові слова: змія з двома головами, біцефалічна змія, двоголова змія

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція працюєнад недопущенням рейдерства Під час робочої зустрічі керівництва поліції Чернівецької області з керівниками охоронних підприємств
- 25.09.2018 14:43
На реєстраторі поліцейських не знайшли запис смертельної ДТП на Руській Стосовно смертельної ДТП за участі патрульних поліцейських в Чернівцях відбувся брифінг
- 25.09.2018 14:10
Чернівчан запрошують на Свято гарбуза 26 вересня Благодійний фестиваль-ярмарок під назвою Свято гарбуза відбудеться у середу, 26 вересня
- 25.09.2018 13:12
В Харкові вибухнув міномет Молот - троє поранених В Харкові стався інцидент - вибухнув міномет українського виробництва Молот
- 25.09.2018 10:44
На ПДФО чернівчани перерахували понад 490 млн грн Упродовж восьми місяців цього року з офіційних доходів громадян бюджет Чернівців отримав 490,8 млн
- 25.09.2018 10:32
З 25 вересня в обігу - нові 20-гривневі банкноти Нова 20-гривнева банкнота була введена в обіг в Україні з 25 вересня 2018 року.
- 25.09.2018 10:28
На Буковині діють лише три слідчі ізолятори - поліція Нині в Чернівецькій області функціонують три ІТТ: у Чернівцях, Новоселиці та Кельменцях.
- 25.09.2018 09:43
В Чернівцях з візитом побував голова СММ ОБСЕ Хуг В понеділок, 24 вересня, голова Чернівецької обладміністрації провів зустріч із першим заступником головт
- 25.09.2018 09:24
В Карпатах у вересні випав перший сніг В ніч на 25 вересня гора Піп Іван була вкрита шаром снігу, що склав декілька сантиметрів.
- 25.09.2018 09:12
Відому співачку Монсеррат Кабальє терміново госпіталізували Всесвітньо відома оперна співачка Монсеррат Кабальє вже п'ятий день поспіль перебуває на лікарняному лікуванні.
- 24.09.2018 16:53

Всі новини