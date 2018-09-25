



В США побачили двоголову змію - 25.09.2018 12:08

На власному подвір'ї американка побачила незвичайного плазуна - змію з двома головами. дана подія сталась в штаті Вірджинія, США.

Жінка дуже злякалась, проте одразу ж зателефонувала до природозахисної організації. Як стало відомо, подібні змії зустрічаються вкрай рідко, і скоріше за все, йдеться про маленьку особину, якаможе прожити не так довго. Проте, зоологи зроблять все можливе, аби врятувати незвичайну двоголову змію.

Представники Центру дикої природи відзначають, що анатомія такої змії дозволяє їй краще харчуватись лівою головою. Саме вона активніше реагує на певні стимули і є домінуючою. Це може викликати ті чи інші проблеми.

Наразі спеціалісти відловили плазуна та не демонструють її. Робиться усе можливе, аби зберегти життя тварині, що являє собою біцефалічну мокасинову мідноголову змію. Якщо їй вдасться вижити, надалі її передадуть до зоопарку.

Платинова Буковина

Всі новини