На Україну 26-27 вересня насуваються заморозки- 24.09.2018 15:30
Заморозки на поверхні грунту очікуються в Україні вже 26-27 вересня, та з 25 вересня заморозки почнуться у Карпатах.
Таку нформацію озвучили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, з псиланням на Укргідрометцентр.
Різка зміна погоди в Україні була відчутна вже з понеділка, 24 вересня. Цього дня на більшості територій очікуються дощі, посилення вітру до 22 метрів на секунду, місцями грози. Пориви вітру на заході України можливі до 28 метрів на секунду. Окрім того, опади у вигляді снігу з дощем можливі сьогодні у Карпатах.
Заморозки на поверхні грунту очікуються вночі 26 вересня в більшості областей, та 27 вересня в центрі, на сході та півдні. Заморозки становитимуть від 0 до 5 градусів. В Карпатах заморозки очікуються у повітрі 0-3 градуси вже 25-26 вересня.
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