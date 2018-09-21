Нові формати для фізичних осіб - платників податків

- 24.09.2018 12:10
Нові формати для фізичних осіб - платників податків

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 01.10.2018 ДФС запроваджує нові електронні формати:

Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді (F1301802) (далі – Запит);

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (відповідь на запит у електронному вигляді) (F1401802).

Відповідь за новою формою доповнена інформацією про суму виплаченого доходу, суму перерахованого податку, а також про дати прийняття/звільнення з роботи відповідно до Податкових розрахунків за формою №1ДФ, які подаються податковими агентами до контролюючих органів.

Надіслати Запит та отримати відповідь за новими формами можна в «Електронному кабінеті» за посиланням cabinet.sfs.gov.ua.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: платники податків, податки чернівці, дфс буковини

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