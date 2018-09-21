



Мінські переговори мають бути перенесені з Мінська - 24.09.2018 10:57

За словами постійного представника України в ООН Володимира Єльченка, Мінські переговори стосовно Донбасу мають бути перенесені до іншої столиці. Причина, як відзначив Єльченко, у постійній антиукраїнській позиції, яку демонструє Мінськ.

Постпред України в ООН відзначив, що має повагу до білоруської дипломатії, однак не бачить нейтральності у позиції Мінську, одже, вважає, що переговори необхідно перенести до іншої столиці. В Генеральній асамблеї Єльченко відзначає результати роботи, і підкреслює, що білоруські дипломати вже давно голосують проти будь-яких українських ідей та пропозицій, навіть, якщо про конфлікт з Росією не йдеться. І на фоні цього всього дуже дивно, за словами Єльченка, виглядають заяви про нейтральну позицію Білорусі в ООН і не тільки.

Володимир Єльченко зазначив, що таким діями Білорусь демонструє власну позицію, стосовно якої вже давно пора робити висновки.

22 вересня в ООН відбулось голосування, в рамках якого проти включення питання про окуповані території України до порядку денного 73-ї Генасамблеї ООН проголосували 13 країн-учасниць. Проти голосували серед інших Білорусь, Вірменія та Казахстан.

Платинова Буковина

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