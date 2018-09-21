



В Чернівцях відбудеться танцювальний флеш-моб "Осінній бум" - 24.09.2018 09:18

30 вересня в Чернівцях, в Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка відбудеться танцювальний флешмоб "Осінній бум".

Гостей запрошують на подію 30 вересня, початок о 13:00.

В заході братимуть участь міські хореографічні колективи - ГО "Школа танців та фитнесу "Денс-сіті" під керівництвом Світлани Манкиш, школа танців та фітнесу Dance Avenue під керівництсовм Інни Кобевко, студії сучасмного танцю "Де Люкс" будинку культури Роша під керівництвом Лілії Долгої, "Денс студіо "Мув он" під керівництвом Івана Величка та студія танц. "Golden Dream" під керівництвом Павла Берника.

До свята танцю та музики запрошуються усі бажаючі. Місце проведення - центральний парк культури та відпочинку імені Шевченка, сцена біля фонтану.

Платинова Буковина, Чернівці

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