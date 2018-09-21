



Погода в Україні: похолодання почнеться з 23 вересня - 21.09.2018 15:27

Тепла та суха погода в суботу, 22 вересня, залишатиметься на більшій частині території України. Опади можливі місцями в західному регіоні. Також можуть мати місце подекуди грози, та в Карпатах можливі сильні дощі.

В Укргідрометцентрі відзначають, що вітер буде південого напрямку, переходячи у північно-західний на Правобережжі. Швидкість в межах 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду в західних областях.

Нічна температура повітря буде коливатись в межах 10-15 градусів тепла, до +18 на морських узбережжях. Вдень повітря прогріється до +24... +29, лише на заходібуде прохолодніше - в межах +14... +19 градусів.

В неділю погода зміниться, і прийдуть похолодання з дощами. Сильні дощі з грозою передбачаються місцями в північних областях.



Нічна температура складе від 6 до 13 градусів вище нуля, до +11... +16 вночі буде на крайньому півдні. Вдень синоптики прогнозують 12-17 градусів тепла, та в межах 18-23 з позначкою плюс на сході та півдні. Швидкість вчтру складатиме 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. К Карпатах, особливо в високогір'ї, очікується дощ, місцями із мокрим снігом, з температурою від +1 до +6 градусів.

Платинова Буковина, Чернівці

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