В Танзанії перекинувся пором - понад 100 загиблих

- 21.09.2018 13:32
В Танзанії перекинувся пором - понад 100 загиблих

В Танзанії в озері Вікторія потонув пором з пасажирами на борту. Трагедія сталась на озері між Танзанією, Кенією та Угандою. Згідно попедньої інформації, повідомлялось про 79 загиблих осіб, проте згодом стало відомо, що кількість загиблих досягла відмітки у 100 чоловік.

Наразі рятувальна операція ще триває, і людей вважають зниклими безвісти.

За повідомленням губернатору регіону Мванза Джона Монгелли, яке він озвучив вранці 21 вересня, врятувати вдалось близько 37 осіб.

Попередні дані свідчать про те, що на поромі усього перебувало понад 300 осіб, проте лишається невідомою точна кількість пасажирів. Перевертання транспортного засобу сталось в районі Укереве, усього за кілька метрів до причалу.

Причини перевертання порому наразі не повідомляються.

Платинова Буковина

Ключові слова: пором танзанія, перевернувся пором озеро вікторія

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