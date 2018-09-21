



В Чернівцях прорвало воду зразу за трьома адресами - 21.09.2018 11:51

Працівники Чернівціводоканалу у п'ятницю, 21 вересня, проводять роботи з ліквідації аварійної обстановки, що сталась у трьох місцях водопостачальної мережі Чернівців. Зазначимо, що на вулиці Шевченка, починаючи з середини вересня, майже щодня трапляються прориви водогону. І ремонт сьогодні також стосуватиметься вулиці Шевченка.

Власне, екстренні ремонтні роботи Чернівціводоканалу відбуватимуться за трьома адресами. Це вулиця Шевченка, 62, де аварія сталась через витік на водопровідному вводі. На вулиці Кармелюка, 22 роботи проводитимуться у зв'язку з поломкою земляного вентилю. В оглядовому колодязі на вулиці Університетській, 38, також мав місце витік, і там проводитимуться сьогодні роботи.

Про те, де і коли в Чернівцях перекриватимуть сьогодні водопостачання, комунальники мають повідомити трохи згодом.

Чернівціводоканал намагатиметься розібратись з аварійною обстановкою протягом дня, аби чернівчани не залишились без водопостачання на вихідні.

Платинова Буковина, Чернівці

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