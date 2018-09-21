Поліція встановила особу маніяка з Гравітону- 21.09.2018 10:48
Особу невідомого чоловіка, що днями приставав до першокласниці в одному зі спальних районів Чернівців, вдалося встановити поліції. Нагадаємо, інцидент стався в мікрорайоні Гравітон на вулиці Руській.
6-річна дівчинка розповіла батькам, що гуляла біля будинку, і раптом до неї почав чиплятись незнайомий чоловік. Дехто зі свідків навіть повідомив, що чоловік намагався запхати дитині до рота цукерку або ще щось. Батьки перелякались та одразу ж звернулись до поліції.
Всі наряди Чернівів та області було направлено для розшуку злочинця. Незабаром його вдалось виявити та доставити до поліцейського відділку. Особу ймовірного маніяка встановили, і ним виявився 51-річний житель Кіцманського району. Чоловік тиняється Чернівцями, є волоцюгою та, як виявилось, перебуває у психіатра на профілактичному обліку.
Відбуваються необхідні слідчі дії для встановлення подробиць події.
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