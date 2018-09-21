



Поліція трьох районів Буковини пройшла семінари-навчання - 21.09.2018 09:07

Упродовж декількох тижнів на базах Сторожинецького, Кельменецького та Кіцманського відділів поліції відбулися семінар-заняття. Поліцейські груп реагування патрульної поліції спільно з працівниками поліції охорони вдосконалили свою майстерність і професійні навички.

Семінари з особовим складом ГРПП та УПО провели працівники Управління превентивної діяльності, представники Ситуаційного відділу та співробітники Управління поліції охорони в Чернівецькій області.

Головним питанням таких занять стало підвищення ефективності взаємодії між територіальними органами поліції під час реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події.

На семінар-заняттях поліцейські ознайомилися з новітніми методами роботи поліції. Зокрема, вдосконалили навички користування термопринтерами, терміналами, планшетними комп’ютерами та ведення баз даних Національної поліції України.

Після теоретичної частини учасники навчань на практиці моделювали ситуацій, які можуть виникнути під час служби. Наприклад, відпрацювали порядок дій поліцейських при зупиненні транспортного засобу у ситуаціях з різними ступенями ризику, перевірці документів та затриманні правопорушників у разі ускладнення ситуації.

«Аналогічні заняття будуть і надалі регулярно проводитись для підвищення кваліфікаційного рівня особового складу поліції Чернівецької області», – наголосив заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Віктор Патарак.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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