



Кіт в Англії знайшов пакет з наркотиками - 20.09.2018 16:11

В англійському місті Брістоль домашній кіт приніс свому хазяїну пакет з наркотиками.

Чоловік поспішив зателефонувати в поліцію. Стражі порядку з округу Ейвон та Сомерсет підтвердили, що в пакунку, який приніс звідкилясь кіт, дійсно занходились наркотичні речовини.

Що саме з наркотиків було в пакеті, правоохоронці поки що не розкривають, адже триваж перевірка. Проте є підозра стосовно того, що кіт знайшов пакет з наркотиками классу А, до яких відноситься кокаїн, героїн, ЛСД, метілтіоамфетамін, екстазі та інші. Пакет з пігулками був направлений для проведеня експертизи.

Полісмени жартують, що собак, яких вчать шукати наркотики, можна відправляти на пенсію, адже з цією задачею вже непогано справляються коти.

Платинова Буковина

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