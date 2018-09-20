Кіт в Англії знайшов пакет з наркотиками- 20.09.2018 16:11
В англійському місті Брістоль домашній кіт приніс свому хазяїну пакет з наркотиками.
Чоловік поспішив зателефонувати в поліцію. Стражі порядку з округу Ейвон та Сомерсет підтвердили, що в пакунку, який приніс звідкилясь кіт, дійсно занходились наркотичні речовини.
Що саме з наркотиків було в пакеті, правоохоронці поки що не розкривають, адже триваж перевірка. Проте є підозра стосовно того, що кіт знайшов пакет з наркотиками классу А, до яких відноситься кокаїн, героїн, ЛСД, метілтіоамфетамін, екстазі та інші. Пакет з пігулками був направлений для проведеня експертизи.
Полісмени жартують, що собак, яких вчать шукати наркотики, можна відправляти на пенсію, адже з цією задачею вже непогано справляються коти.
Коментарі (0)
Другие новости:
ВР попередньо проголосувала за зняття недоторканності з нардепів Законопроект про внесення змін до Конституції України стосовно відміни депутатської недоторканності
- 20.09.2018 16:33
- 20.09.2018 16:33
Перебіг будівництва Чернівціжитлобуд на вул.Руській 235 Роботи зі зведення житлового будинку за адресою вулиця Руська, 235, від будівельної фірми Чернівціжитлобуд тривають.
- 20.09.2018 15:35
- 20.09.2018 15:35
В сутичках під ВР постраждало четверо осіб В центрі Києва під Верховною Радою стались сутички, в результаті яких стало відомо вже про чотирьох постраждалих.
- 20.09.2018 14:33
- 20.09.2018 14:33
У Великій Британії планують відставку Терези Мей Прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей у 2019 році планують відправити у відставку
- 20.09.2018 14:06
- 20.09.2018 14:06
В Чернівцях попередили спробу самогубства Близько 4 години ранку середи, 19 вересня, екіпаж патрульної поліції Чернівців, що рухався по вулиці Гагаріна
- 20.09.2018 13:21
- 20.09.2018 13:21
Чернівці сьогодні отримають перші бебі-бокси Перші пакунки малюка - так звані бебі-бокси - мають бути завезені до Чернівців сьогодні, 20 вересня.
- 20.09.2018 12:50
- 20.09.2018 12:50
Кравчук оголосив про вихід з Конституційної комісії Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що він готовий вийти зі складу Конституційної комісії
- 20.09.2018 12:31
- 20.09.2018 12:31
Штучний інтелект допоможе вчасно діагностувати деменцію Якщо не брати до уваги гострі стани, то переважна більшість хвороб має на початку трохи помітні ознаки
- 20.09.2018 11:07
- 20.09.2018 11:07
В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги Новий вид державної соцдопомоги в Україні з'явиться з початку 2019 року. Власне, йдеться про допомогу
- 20.09.2018 10:33
- 20.09.2018 10:33
Чернівці заробили понад 60 млн грн на акцизі Упродовж восьми місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ
- 20.09.2018 10:06
- 20.09.2018 10:06