В Чернівцях попередили спробу самогубства

- 20.09.2018 13:21
В Чернівцях попередили спробу самогубства

Близько 4 години ранку середи, 19 вересня, екіпаж патрульної поліції Чернівців, що рухався по вулиці Гагаріна, побачив людину, що кликала на допомогу. Чоловік розмахував руками, проте, почав тікати, як тільки побачив, що машина поліцейських зупинилась.

Після цього невідомий застрибнув на перила мосту через річку Прут та почав погрожувати зістрибнути донизу.

Поліцейські відзначають, що спочатку спробували вмовити чоловік злізти, спонукали його до розмови, однак, результату це не дало.

Дівчина-поліцейська встигла вхопити чоловіка за ногу майже в той самий момент, коли він відпустив з рук трубу, за яку тримався. Інші члени патруля одразу ж схопили чоловіка, витягли його за перила та відвели у безпечне місце. На місце події також була викликана швидка допомога.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: стрибок з моста прут, самогубство чернівці, поліція чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ВР попередньо проголосувала за зняття недоторканності з нардепів Законопроект про внесення змін до Конституції України стосовно відміни депутатської недоторканності
- 20.09.2018 16:33
Кіт в Англії знайшов пакет з наркотиками В англійському місті Брістоль домашній кіт приніс свому хазяїну пакет з наркотиками.
- 20.09.2018 16:11
Перебіг будівництва Чернівціжитлобуд на вул.Руській 235 Роботи зі зведення житлового будинку за адресою вулиця Руська, 235, від будівельної фірми Чернівціжитлобуд тривають.
- 20.09.2018 15:35
В сутичках під ВР постраждало четверо осіб В центрі Києва під Верховною Радою стались сутички, в результаті яких стало відомо вже про чотирьох постраждалих.
- 20.09.2018 14:33
У Великій Британії планують відставку Терези Мей Прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей у 2019 році планують відправити у відставку
- 20.09.2018 14:06
Чернівці сьогодні отримають перші бебі-бокси Перші пакунки малюка - так звані бебі-бокси - мають бути завезені до Чернівців сьогодні, 20 вересня.
- 20.09.2018 12:50
Кравчук оголосив про вихід з Конституційної комісії Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що він готовий вийти зі складу Конституційної комісії
- 20.09.2018 12:31
Штучний інтелект допоможе вчасно діагностувати деменцію Якщо не брати до уваги гострі стани, то переважна більшість хвороб має на початку трохи помітні ознаки
- 20.09.2018 11:07
В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги Новий вид державної соцдопомоги в Україні з'явиться з початку 2019 року. Власне, йдеться про допомогу
- 20.09.2018 10:33
Чернівці заробили понад 60 млн грн на акцизі Упродовж восьми місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ
- 20.09.2018 10:06

Всі новини