



В Чернівцях попередили спробу самогубства - 20.09.2018 13:21

Близько 4 години ранку середи, 19 вересня, екіпаж патрульної поліції Чернівців, що рухався по вулиці Гагаріна, побачив людину, що кликала на допомогу. Чоловік розмахував руками, проте, почав тікати, як тільки побачив, що машина поліцейських зупинилась.

Після цього невідомий застрибнув на перила мосту через річку Прут та почав погрожувати зістрибнути донизу.

Поліцейські відзначають, що спочатку спробували вмовити чоловік злізти, спонукали його до розмови, однак, результату це не дало.

Дівчина-поліцейська встигла вхопити чоловіка за ногу майже в той самий момент, коли він відпустив з рук трубу, за яку тримався. Інші члени патруля одразу ж схопили чоловіка, витягли його за перила та відвели у безпечне місце. На місце події також була викликана швидка допомога.

Платинова Буковина, Чернівці

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