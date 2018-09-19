



Податкова Чернівців перевірить платників низьких зарплат - 19.09.2018 16:45

У свій перший робочий день на посаді начальника Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Сергій Лєснік визначив одним із основних приорітетів в роботі – боротьбу з тіньовими доходами і неофіційно працевлаштованими співгромадянами. Посадовець розповів про те, чого чекати підприємцям, які декларують заробітну плату працівників нижче мінімальної.

Аналітична робота з базами даних ДФС за ІІ квартал 2018 року свідчить, що «скромні» доходи у Чернівцях офіційно виплачують 720 суб'єктів господарювання – юридичних осіб. Порівняно з І кварталом цього ж року кількість платників, які заощаджують на своїх працівниках зменшилась на 46, але ті що продовжують порушувати трудове законодавство повинні готуватись до перевірок представників Фіскальної служби, Управління Держпраці, Нацполіції, Пенсійого фонду та інших органів державної влади України.

За словами Сергія Миколайовича, головним пріоритетом є профілактична робота та консультування роботодавців і працівників про основні ризики порушення трудового законодавства, але для тих, хто досі сумнівається у невідворотності покарання, - дієвим аргументом стануть штрафні санкції.

Традиційно, у Чернівцях галузі, які суцільно сидять на "мінімалках" і «півставках»,- це торгівля, обслуговування і ремонт автотранспортних засобів, будівництво, виробництво одягу, меблів, медична практика тощо. Прикро, що й окремі представники чернівецького бізнесу, які працюють у сфері консультування з питань оподаткування «грішать» заниженням офіційних доходів. Реальність це чи ухилення від оподаткування, розберуться перевіряючі, адже це один із критеріїв ризиковості, що дає можливість потрапити під фактичну, позапланову або планову документальну перевірку.

Хочу звернутися до усіх представників бізнесу, незабаром в Україні розпочнеться широкомасштабна урядова кампанія боротьби з нелегальним працевлаштуванням, до жовтня ще є час виправити ситуацію,- самостійно задекларувати реальні заробітні плати працівників і сплатити належні суми податку на доходи, військового збору та ЄСВ до бюджету,- наголосив Сергій Миколайович.

До прикладу, ТОВ «БІБІ ФЕШН» - підприємство, яке займається виробництвом верхнього одягу та, упродовж двох кварталів цього року декларує заробітну плату нижче мінімального рівня, розміщує оголошення у місцевих ЗМІ, де «гарантує: заробітну плату від 6000 до 10000 грн»; ТОВ «Базисмед»- запрошує на роботу медичних представників, менеджерів з продажу на зарплату «12000 грн. Ставка+премії», а офіційно – у чотири рази менше…!!!!!

Серед чернівецьких підприємств, як задекларували заробітну плату працівників нижче мінімальної за ІІ квартал 2018р:

1) ТОВ "БУКОВИНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

2) ПРИВАТНА МЕДИЧНА УСТАНОВА "МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР СХІДНОЇ МЕДИЦИНИ "ПРОЗРІННЯ"

3) ТОВ "ЄВРОМЕДСЕРВІС"

4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКОІМПЕКС ЛТД"

5) ТОВ "АФ-ТРАНС"

6) ТОВ "БОМА-БУКОВИНА"

7) ТОВ "ТД "АКВА ГРУП"

8) ПП "БУК-18"

9) ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ"

10) ТОВ ВКП "ІНМА"

11) ДП "МАВЕКС-МЕДИЦИНА"

12) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

13) ПРИВАТНИЙ НВК "СОЛОМОН"

14) ТОВ "СААДЕТ УКРАЇНА"

15) ТОВ "ЧДБК"

16) ТОВ "ЕКОЛАТ"

17) ТОВ "КОНКОРД АЕРОТЕХНІК"

18) ТОВ "ДАХМОНТАЖСЕРВІС"

19) ПРАТ "ІМПУЛЬС"

20) ТОВ "БУКОВИНА-АСП"

21) ПРИВАТНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ "НАДІЯ", ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ПРИВАТНІЙ ВЛАСНОСТІ МАНЧУЛА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА

22) ТОВ "КРІОЛЛА"

23) КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ", ТОВ

24) ПСК "БУК-КООП"

25) ТОВ "ЧЕРНІВЦІ-МОНОЛІТ"

26) "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ"

27) ТОВ "БЕТА-ІНВЕСТ ЛОГІСТІК"

28) ПП "МАРСЕН ЛТД"

29) ТЗОВ "ДЕЛЬТА БУД ТРАНС"

30) ТОВ "СІЛК УКРАЇНА"

31) ПП ВБФ "КОНСТРУКТИВ"

32) ТОВ "КАХАНОВ"

33) ТОВ "НАЛАДКА-КОМЕРЦ" ЛТД

Усім, хто продовжить «оптимізацію» витрат, пов'язаних з оплатою праці, хочу ще наголосити, що чернівецькими фіскалами проводиться серйозна аналітична робота з базами даних, моніторинг оголошень в засобах масової інформації, реагування на скарги громадян тощо. Час попереджень і вмовлянь скоро завершиться, - розпочнеться час дій,- підсумував посадовець.

Начальник Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області С. Лєснік



Платинова Буковина, Чернівці

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