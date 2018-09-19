Податкова Чернівців перевірить платників низьких зарплат

- 19.09.2018 16:45
Податкова Чернівців перевірить платників низьких зарплат

У свій перший робочий день на посаді начальника Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Сергій Лєснік визначив одним із основних приорітетів в роботі – боротьбу з тіньовими доходами і неофіційно працевлаштованими співгромадянами. Посадовець розповів про те, чого чекати підприємцям, які декларують заробітну плату працівників нижче мінімальної.

Аналітична робота з базами даних ДФС за ІІ квартал 2018 року свідчить, що «скромні» доходи у Чернівцях офіційно виплачують 720 суб'єктів господарювання – юридичних осіб. Порівняно з І кварталом цього ж року кількість платників, які заощаджують на своїх працівниках зменшилась на 46, але ті що продовжують порушувати трудове законодавство повинні готуватись до перевірок представників Фіскальної служби, Управління Держпраці, Нацполіції, Пенсійого фонду та інших органів державної влади України.

За словами Сергія Миколайовича, головним пріоритетом є профілактична робота та консультування роботодавців і працівників про основні ризики порушення трудового законодавства, але для тих, хто досі сумнівається у невідворотності покарання, - дієвим аргументом стануть штрафні санкції.

Традиційно, у Чернівцях галузі, які суцільно сидять на "мінімалках" і «півставках»,- це торгівля, обслуговування і ремонт автотранспортних засобів, будівництво, виробництво одягу, меблів, медична практика тощо. Прикро, що й окремі представники чернівецького бізнесу, які працюють у сфері консультування з питань оподаткування «грішать» заниженням офіційних доходів. Реальність це чи ухилення від оподаткування, розберуться перевіряючі, адже це один із критеріїв ризиковості, що дає можливість потрапити під фактичну, позапланову або планову документальну перевірку.

Хочу звернутися до усіх представників бізнесу, незабаром в Україні розпочнеться широкомасштабна урядова кампанія боротьби з нелегальним працевлаштуванням, до жовтня ще є час виправити ситуацію,- самостійно задекларувати реальні заробітні плати працівників і сплатити належні суми податку на доходи, військового збору та ЄСВ до бюджету,- наголосив Сергій Миколайович.

До прикладу, ТОВ «БІБІ ФЕШН» - підприємство, яке займається виробництвом верхнього одягу та, упродовж двох кварталів цього року декларує заробітну плату нижче мінімального рівня, розміщує оголошення у місцевих ЗМІ, де «гарантує: заробітну плату від 6000 до 10000 грн»; ТОВ «Базисмед»- запрошує на роботу медичних представників, менеджерів з продажу на зарплату «12000 грн. Ставка+премії», а офіційно – у чотири рази менше…!!!!!

Серед чернівецьких підприємств, як задекларували заробітну плату працівників нижче мінімальної за ІІ квартал 2018р:

1) ТОВ "БУКОВИНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
2) ПРИВАТНА МЕДИЧНА УСТАНОВА "МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР СХІДНОЇ МЕДИЦИНИ "ПРОЗРІННЯ"
3) ТОВ "ЄВРОМЕДСЕРВІС"
4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКОІМПЕКС ЛТД"
5) ТОВ "АФ-ТРАНС"
6) ТОВ "БОМА-БУКОВИНА"
7) ТОВ "ТД "АКВА ГРУП"
8) ПП "БУК-18"
9) ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ"
10) ТОВ ВКП "ІНМА"
11) ДП "МАВЕКС-МЕДИЦИНА"
12) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
13) ПРИВАТНИЙ НВК "СОЛОМОН"
14) ТОВ "СААДЕТ УКРАЇНА"
15) ТОВ "ЧДБК"
16) ТОВ "ЕКОЛАТ"
17) ТОВ "КОНКОРД АЕРОТЕХНІК"
18) ТОВ "ДАХМОНТАЖСЕРВІС"
19) ПРАТ "ІМПУЛЬС"
20) ТОВ "БУКОВИНА-АСП"
21) ПРИВАТНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ "НАДІЯ", ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ПРИВАТНІЙ ВЛАСНОСТІ МАНЧУЛА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА
22) ТОВ "КРІОЛЛА"
23) КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ", ТОВ
24) ПСК "БУК-КООП"
25) ТОВ "ЧЕРНІВЦІ-МОНОЛІТ"
26) "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ"
27) ТОВ "БЕТА-ІНВЕСТ ЛОГІСТІК"
28) ПП "МАРСЕН ЛТД"
29) ТЗОВ "ДЕЛЬТА БУД ТРАНС"
30) ТОВ "СІЛК УКРАЇНА"
31) ПП ВБФ "КОНСТРУКТИВ"
32) ТОВ "КАХАНОВ"
33) ТОВ "НАЛАДКА-КОМЕРЦ" ЛТД

Усім, хто продовжить «оптимізацію» витрат, пов'язаних з оплатою праці, хочу ще наголосити, що чернівецькими фіскалами проводиться серйозна аналітична робота з базами даних, моніторинг оголошень в засобах масової інформації, реагування на скарги громадян тощо. Час попереджень і вмовлянь скоро завершиться, - розпочнеться час дій,- підсумував посадовець.

Начальник Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області С. Лєснік

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: низька зарплатня, зарплата нижче мінімума, податкові перевірки

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У чернівчанина вилучено арсенал незаконної збої Завдяки злагодженній роботі правоохоронці краю задокументували факти незаконного зберігання кулемету,
- 19.09.2018 16:06
Московський патріархат втратить всі повноваження після надання Україні Томосу За словами Патріарха Київського Філарета, найближчим часом Україна отримає Томос про автокефалію Української
- 19.09.2018 15:51
В Чернівцях хочуть повернути маршрутки по 4 грн На 27 вересня запланована чергова сесія Чернівецької міської ради. Депутати планують вкотре підняти
- 19.09.2018 15:26
Україна припинила дію договору про дружбу з РФ Рішення Ради національної безпеки та оборони України про припинення дії Договору
- 19.09.2018 14:53
Британку будили по ночах "співи" павуків Еліс Рендл з містечка Іпсвіч, що у Великій Британії, розповіла про жах, який довелося пережити ій, її рідним та сусідам.
- 19.09.2018 14:44
В Україні за 3 місяці 160 порішень прав людини - ООН Понад 160 фактів порушень прав людини в Україні було зафіксовано представниками моніторингової місії ООН
- 19.09.2018 14:37
Вчені створили справжнього біоробота Створення біо-робота - це задачі для вчених з наукової фантастики. Однак, справжні вчені наразі також задумуються
- 19.09.2018 12:54
Участь в Євробаченні-2019 підтвердила Грузія Грузинський мовник GPB підтвердив інформацію про те, що Грузія має намір брати участь в майбутньому
- 19.09.2018 11:55
В Чернівцях маніяк приставав до дівчинки На мікрорайоні Гравітон у Чернівцях невідомий чоловік чиплявся до дівчинки-першокласниці
- 19.09.2018 11:23
Штраф за непристібнутий пасок безпеки сягне 850 грн В першому читанні у вівторок, 18 вересня, в Верховній Раді був прийнятий закон, що передбачає збільшення штрафу за невикористання пасків безпеки під час руху.
- 19.09.2018 11:09

Всі новини