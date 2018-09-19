



У чернівчанина вилучено арсенал незаконної збої - 19.09.2018 16:06

Завдяки злагодженній роботі правоохоронці краю задокументували факти незаконного зберігання кулемету, 4 пістолетів, 2 гранат «Ф-1» та декількох сотень набоїв.

З метою виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки, 18-го вересня оперативники Управління карного розшуку спільно з працівниками слідчого управління обласного ГУНП провели низку обшуків у жителів краю.

Поліцейські виявили та вилучили з помешкання 28-річного чернівчанина 2 гранати «Ф-1», револьвер «Krosman», пістолет «Stalker», кулемет та дві сотні набої різного калібру. А в будинку 60-річного жителя Хотинського району правоохоронці задокументували незаконне зберігання двох пістолетів і 24 набої до них.

Крім цього, працівники Сокирянського відділення поліції в ході операції «Зброя та вибухівка» виявили й вилучили у 41-річного місцевого жителя фрагмент нарізного ствола до карабіну, затвор до нарізної зброї та 10 набоїв різного калібру.

Усе вилучене поліцейські направили для дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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