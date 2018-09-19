



Московський патріархат втратить всі повноваження після надання Україні Томосу - 19.09.2018 15:51

За словами Патріарха Київського Філарета, найближчим часом Україна отримає Томос про автокефалію Української Православної Церкви. Після усіх формальних процедур з боку Вселенського патріархату це стане логічним завершенням.

С такою заявою Філарет виступив в посольстві України в США перед представниками української громади. Так, після надання УПЦ автокефалії йтиметься про створення єдиної Української церкви.

"Залишки" Московського патріархату в Україні матимуть ті ж права, що і решта українських церков, проте не матимуть права називатись Українською церквою, адже, як відзначив Філарет, автокефалія передбачає об'єднання громади та усього народу.

Патріарх Київський відзначив, що Томос може бути отриманий вже найближчим часом, і даний процес вже не зворотній. За цим послідує проведення Собору та ооолошення створення єдиної Української Православної Церкви.

Платинова Буковина, Чернівці

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