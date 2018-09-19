



В Чернівцях хочуть повернути маршрутки по 4 грн - 19.09.2018 15:26

На 27 вересня запланована чергова сесія Чернівецької міської ради. Депутати планують вкотре підняти тему проїзду в чернівецьких маршрутках та спробують повернути тариф 4 гривні. В той же час, вартість проїзду для школярів у розмірі 2 гривні за наявності учнівського квитка планують залишити.



Даний проект просуває депутат міськради від партії ВО "Свобода"Андрій Ілюк. Нагадаємо, що 28 серпня депутати проголосували за підвищення тарифу на проїзд до 5 гривень, і дане рішення Ілюк пропонує скасувати.

Власне, відмінити пропонується лише встановлення тарифу на проїзд, без скасування усіх інших рішень.

Відзначимо, що вартість проїзду в маршрутках Чернівців було збільшено з 1 вересня, відколи почав діяти тариф у розмірі 5 гривень за одну поїздку. Проте, на думку деяких депутатів міськради, виконком прийняв дане рішення, не отримавши жодних обгруртувань нового тарифу.

Платинова Буковина, Чернівці

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