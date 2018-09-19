Україна припинила дію договору про дружбу з РФ

- 19.09.2018 14:53
Україна припинила дію договору про дружбу з РФ

Рішення Ради національної безпеки та оборони України про припинення дії Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та РФ набуло чинності сьогоднію 19 вересня, одразуж після публікації відповідного наказу президента України у виданні "Урядовий кур'єр".

Відзначимо, що рішення РНБО було затверджене 6 вересня поточного року. Наказ про вступ рішення у силу президент Порошенко підписав 17 вересня.

Представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко зазначила, що нота МЗС про незгоду продовжувати дію договору буде направлена до Росії до 30 вересня. Відзначимо, що термін дії даного договору спливає 31 березня2019 року.

Президент України внесе на розгляд до Верховної Ради відповідний законопроект, згідно із статтею 24 закону "Про міжнародні договори України".

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Договір про дружбу між Україною та РФ

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