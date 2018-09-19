



Вчені створили справжнього біоробота - 19.09.2018 12:54

Створення біо-робота - це задачі для вчених з наукової фантастики. Однак, справжні вчені наразі також задумуються про продовження людського життя, і вже активно використовуються біонічні протези. Прототипом біонічної людини у 2014 році вперше став швейцарець на ім'я Бертольд Мейер, що народився без лівої руки.

Вартість протезу для руки Бертольда склала 50 тисяч доларів, я це виявилось найкращим протезом для нього. Доказ цьому - користування протезом вже протягом двох років. Чоловік дилиться, що з біонічною рукою отримав набагато більше можливостей, ніж із використанням інших протезів.

Це наштовхнуло Мейєра взяти участь в дослідженнях в якості моделі для створення біонічної людини - проекту під назвою Рекс.

Перший в світі біоробот має практично ті самі органи і системи, що і у живої людини, і всі вони можуть бути пересаджені без ризику відторгнення людським організмом. Між собою органи та системи біоробота об'єднані сіткою вен та артерій, які подібні за еластичністю до людських. Рекс може бачити за допомогою вмонтованої відеокамери. Біоробот тако рухається та в перспективі може навчитись говорити - за допомогою мікрофону, пристрою для розпізнавання мови та підключення до інтернету.

Платинова Буковина

Всі новини