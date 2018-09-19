



Британку будили по ночах "співи" павуків - 19.09.2018 14:44

Еліс Рендл з містечка Іпсвіч, що у Великій Британії, розповіла про жах, який довелося пережити ій, її рідним та сусідам.

Одного разу люди прокинулись від моторошного дитячого голосу, що наспівував давню пісню "It's raining; it's pouring". Слова пісні оповідають про те, як одного разу у дощ літній чоловік впав, вдарився головою та наступного дня вже не прокинувся. І все би нічого, якщо таке не відбувалось майже щоночі. Через деякий час Еліс почала думати, що її жах викликаний слуховими галюцінаціями, адже ніхто не міг знати джерело настільки лячного співу.

Мати двох дітей згодом вирішила звернутись за розслідуванням до міської ради. Паралельно їз міським розслідуванням Еліс та її сусіди почали обшукувати навколишні приміщення, аби вияснити, звідки ж по ночах береться такий моторошний спів.

Через два місяці пошуки Рендл таки увінчались успіхом. Було встановлено, що моторошні співи лунали зі складу, розташованого неподалік. Зловісна пісенька являла собою ніщо інше, аніж сигналізаці для відлякування злодіїв. Власники складу зазначили, що сигналізація спрацьовувала через те, що лінзою датчика вночі туди-сюди мандрували павуки.

Еліс Рендл задоволена проведеним розслідуванням. Жінка щаслива, що врешті-решт зможе виспатись та не думати ні про які страшні співи.

Як свідчить статистика, у 30% помилкових спрацювань сигналізації винні саме павуки або комахи.

Платинова Буковина

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