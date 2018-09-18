Участь в Євробаченні-2019 підтвердила Грузія

- 19.09.2018 11:55
Участь в Євробаченні-2019 підтвердила Грузія

Грузинський мовник GPB підтвердив інформацію про те, що Грузія має намір брати участь в майбутньому пісенному конкурсі Євробачення. Таким чином, кількість країн-учасників на сьогоднішній день вже складає 30.

Нагадаємо, що на конкурсі Євробачення-2018 перемогу отримала ізраїльська співачка Нетта, завдяки чому конкурс наступного року має відбутись в Ізраїлі. Повідомляється, що конкурс має проводитись в Тель-Авіві, але стосовно міста проведення ще точаться певні чутки.

Власне, жодних планів про відбір учасників на європейскьий пісенний конкурс грузинська телекомпанія поки що не відкриває, однак, запевняє, що Грузія буде представлена на Євробаченні-2019.

Відзначимо, що вперше представники Грузії взяли участь в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення у 2007 році. Тоді співачка Софо Халваші посіла 12 місце в фіналі. Після цього Грузія майже кожного року посилала учасників на Євробаченння, за винятком 2009 року, коли країна знялась з конкурсу. Накращий результат країни - 9-те місце, яке в 2010 та 2011 роках посідали Софо Нижарадзе та Ельдрін.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: грузія на євробаченні, євробачення 2019

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