В Україні за 3 місяці 160 порішень прав людини - ООН- 19.09.2018 14:37
Понад 160 фактів порушень прав людини в Україні було зафіксовано представниками моніторингової місії ООН за три місяці роботи. Як стало відомо, з загальної кількості у 62% порушень винним вважається український уряд. За 26% порушень відповідальність несе Росія, яка незаконно окупувала півострів Крим.
В доповіді ООН повідомляється про роботу з 16 травня по 15 серпня 2018 року. У вказаний проміжок часу спостерігачі зафіксували порушення прав людини стосовно 282 осіб. Такі цифри у своїй оповіді озвучили представники Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні. При цьому, результати попереднього моніторингу свідчать про невеликі розбіжності у цифрах у порівнянні з даним звітним періодом.
Український уряд, згідно заяви ООН, відповідальний за 62% порушень, Росія - за 26% порушень, та за 12% - озброєні групи. В той самий час, спостерігаці не відзначать, чи йдеться про незаконні формування на Донбасі, чи інші озроєні групи.
За три місяці спостережень представники зафіксували в анексованому Криму 47 випадків порушення прав людини, в яких за три відповідальна Україна, а Росія - за 22 випадки.
Про усі факти порушень моніторингова місія ООН направила повідомлення до Міністерства юстиції України. Окрім того, відповідним органам було наравлено30 повідомлень про ймовірні порушення прав людини.
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