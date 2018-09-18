В Чернівцях маніяк приставав до дівчинки

- 19.09.2018 11:23
В Чернівцях маніяк приставав до дівчинки

На мікрорайоні Гравітон у Чернівцях невідомий чоловік чиплявся до дівчинки-першокласниці. Через це в соціальних мережах дуже швидко з'явилась інформація про можливого маніяка в Чернівцях.

Батьки дитини, яку злякав невідомий, одразу ж звернулись до Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Обставини даної події наразі з'ясовуються.

Як стало відомо, до 6-річної дівчинки приставав чоловік, і це сталось в спальному районі на вулиці Руській, неподалік від дитячого садочка №44. Для пошуку підозрюваного, якого місцеві жителі описали як світлого непоголеного чоловіка, вбраного у піджак та кепку світлого кольору.

Для пошуку підозрюваного були відправлені патрулі поліції. Наразі його особу вже вдалось встановити, та виясняються деталі даної події.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: маніяк чернівці, гравітон маньяк, маньяк на гравітоні

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