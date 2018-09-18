



Штраф за непристібнутий пасок безпеки сягне 850 грн - 19.09.2018 11:09

В першому читанні у вівторок, 18 вересня, в Верховній Раді був прийнятий закон, що передбачає збільшення штрафу за невикористання пасків безпеки під час руху.

Власне, наразі було запропоновано збільшити штрафи до 850 гривень, у той час, як раніше штраф за це порушення складав усього-навсього 51 гривню.

За введенню в силу до Правил дорожнього руху даної поправки проголосували 240 народних депутатів. Відповідний закон готується до розгляд у другому читанні.

Серед усіх країн Європи за показником використання пасків безпеки під час руху транспорту Україна знаходтиться чи не на останньому місці. Активістами "За безпечні дороги" було проведене дослідження, що показало - пасками безпеки в Україні користуються лише 15% водіїв. 99% водіїв у Франції пристібуються пасками безпеки, у Чехії та Словенії даний показник складає відповідно 97% та 93%. На безпеку в Польщі зважають 83% водіїв.

Платинова Буковина

Всі новини