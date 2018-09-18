



Чернівчан запрошують долучитись до забігу в рамках Буковинської милі - 19.09.2018 09:41

Традиційний забіг та естафети в Чернівцях відбудуться 30 вересня в рамках відкритих змагань "Буковинська миля". Повідомляється, що учасники зможуть взяти участь у забігу на 1 милю, в масовому забігу, а також школярі можуть позмагатися в естафетах.

Початок "Буковинської милі" ознаменується саме естафетними змаганнями. Відстань для школярів також складатиме 1 милю, проте вона буде поділена на 8 етапів. Чотирьом дівчатам необхідно буде подолати по півкола, та по одному малому колу на Соборній площі - чотирьом хлопцям.

Масовий забіг для усіх охочих відбуватиметься на дистанцію 2 милі, або 3218 метрів, і стартуватимуть учасники, як і фінішуватимуть, на Соборній площі. Забіг буде здійснюватись вулицею Героїв Майдану з розворотом перед вулицею Щербанюка.

Всім, хо бажає взяти участь в масовому забігу, необхідно попередньо зареєструватись для участі, і зробити це треба до 27 вересня. Звертатись за телефоном 050-158-12-01.

Платинова Буковина, Чернівці

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