



Заяву про побиття Балуха озвучать 24 вересня - 18.09.2018 16:46

Лише після того, як до політв'язня Володимира Балуха навідається його адвокат Ольга Дінзе, можна буде офіційно говорити про факт побиття ув'язненого. Як зазначив арїхієписком Сімферопольський та Кримський Клімент, така можливість з'явиться лише за шість днів, після 24 вересня.

Власне, на 24 вересня призначене засідання апеляційного суду. І в цей день буде можливим озвучення офіційної позиції стосовно ситуації, що склалась у слідчому ізоляторі. Наразі жодна людина не має права надавати інформацію стосовно правдивості чи неправдивості побиття Балуха у СІЗО.

Ольга Дінзе зазначила, що має намір відвідати свого клієнта вранці 24 вересня. До особистої зустрічі вона також не може ані спростувати щю новину, ані підтвердити її. Таким чином, вирішувати, чи подавати заяву про злочин чи ні, вирішуватиме лише сам Балух.

Як відзначила український омбудсмен Людмила Денисова, у факті побиття Володимира Балуха у СІЗО-1 в Криму у неї немає жодних сумнівів. Вона також відзначає, що після побиття в'язня змусили на відео записати звернення. У Балуха, який раніше жалівся на біль у печінці та нирках, зараз ще відчувається біль у серці. На камеру ж його примусили, як відзначила Денисова, заявити про чудові умови утримання, гарне відношення та непоганий стан здоров'я.

Омбудсмен зазначила, що минуло вже п'ять днів після події, а Володимира ще досі не оглянули лікарі. Також Балух попросив направити до нього нотаріуса, аби той, як у випадку Сенцова, також склав заповід на випадок смерті. Балух відчуває, що може навіть і не доїхати до колонії, і над ним нависла загроза розправи.

Нагадаємо, що кримчанин Володимир Балух підтримував Євромайдан та всіляко виступав проти анексії Криму Росією. Протягом 2014-2015 років він час від часу вивішував на своєму будинку флаг України. Своє житло він навіть позначив табличкою з адресою вулиця Героїв Небесної Сотні, 18.

Платинова Буковина

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