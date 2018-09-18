Чернівчанам в жовтні обіцяють електронний квиток

- 18.09.2018 15:31
Чернівчанам в жовтні обіцяють електронний квиток

Наприкінці жовтня чернівчанам можна очікувати на появу електронного квитка у тролейбусах. Про це заявив заступник міського голови Чернівців Володимир Середюк.

Для оплати проїзду пасажири зможуть використовувати картку чернівчанина, мобільний додаток чи банківську картку для безготівкового розрахунку.

Поява електронного квитка в чернівецьких тролейбусах прописана в меморандумі, який було підписано міськрадою Чернівців з Ощадбанком. В меморандумі відзначалось, що електронний квиток мав запрацювати вже в вересні, але нововведення було перенесено на місяць партнерами через перебіг політичних подій у Чернівцях.

Середюк зазначив, що міська влада змогла переконати партнерів в тому, щоби робота над запровадженням електронного квитка в Чернівцях продовжилась. Орієнтовно в кінці вересня - на початку жовтня до Чернівецького тролейбусного бюро надійдуть валідатори для безготівкової оплати проїзду. Після стартує навчання працівників, і незабаром вже в Чернівцях з'явиться можливість оплачувати проїзд в тролейбусах без використання готівкових коштів.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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