Фищук увійшов до рейтингу найбільш безвідповідальних губернаторів- 18.09.2018 12:17
Портал "Слово і діло" склав рейтинг керівників обласних державних адміністрацій України. Для складання рейтингу брались такі фактори, як відповідальність та безвідповідальність губернаторів, кількість зроблених ними обіцянок, а також відношщення виконаних обіцянок до невиконаних.
В рейтингу відповідальності голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук зайняв передостаннє місце. На першому місці за цим показником - очільник Закарпатської області Генадій Москаль.
За критерієм безвідповідальності Фищук опинився на першому місці.
Усього ним було заявлено 59 обіцянок, з яких він виконав усього 15. З усіх в процесі виконання перебуває 21. Завдяки цьому за кількістю невиконаних обіцянок губернатор Буковини посів третє місце рейтингу (не виконано 23 обіцянки), та восьме місце - за кількістю обіцянок, що перебувать у процесі виконання. На першому місці за кількістю обіцянок - Резніченко Валентин Михайлович, очільник Дніпропетровської облдержадміністрації, що має 117 обіцянок. З них 35 - в процесі виконання.
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